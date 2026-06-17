Concert Palestrina Rue Marie-Madeleine Sainpuits

Sainpuits

Concert Palestrina

Rue Marie-Madeleine Eglise Sainte-Marie Madeleine de Sainpuits Sainpuits Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Ensemble vocal Ica Onna vous invite à un concert consacré à l’œuvre du grand compositeur de la Renaissance Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Sous la direction de Joël Haddad, les chanteurs interpréteront un programme mettant à l’honneur la richesse et la spiritualité de la musique polyphonique sacrée de Palestrina, figure majeure de l’histoire de la musique occidentale.

Le concert se déroulera le dimanche 20 septembre 2026 à 15 h, en l’église Sainte-Marie-Madeleine de Sainpuits, un cadre patrimonial particulièrement propice à cette immersion musicale.

Cette manifestation est organisée au profit de la rénovation de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine local.

Tarif 12 €

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans

Préventes disponibles sur HelloAsso ou au bar-tabac de Sainpuits.

Un vin d’honneur sera offert à l’issue du concert afin de prolonger ce moment de convivialité et de partage.

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de Palestrina et soutenir la sauvegarde du patrimoine de notre territoire. .

Rue Marie-Madeleine Eglise Sainte-Marie Madeleine de Sainpuits Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté c2couessin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Palestrina

L’événement Concert Palestrina Sainpuits a été mis à jour le 2026-06-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !