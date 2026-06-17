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Concert Palestrina Rue Marie-Madeleine Sainpuits

Concert Palestrina Rue Marie-Madeleine Sainpuits dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Rue Marie-Madeleine

Adresse : Eglise Sainte-Marie Madeleine de Sainpuits

Ville : 89520 Sainpuits

Département : Yonne

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sainpuits

Concert Palestrina

Rue Marie-Madeleine Eglise Sainte-Marie Madeleine de Sainpuits Sainpuits Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, l’Ensemble vocal Ica Onna vous invite à un concert consacré à l’œuvre du grand compositeur de la Renaissance Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Sous la direction de Joël Haddad, les chanteurs interpréteront un programme mettant à l’honneur la richesse et la spiritualité de la musique polyphonique sacrée de Palestrina, figure majeure de l’histoire de la musique occidentale.
Le concert se déroulera le dimanche 20 septembre 2026 à 15 h, en l’église Sainte-Marie-Madeleine de Sainpuits, un cadre patrimonial particulièrement propice à cette immersion musicale.
Cette manifestation est organisée au profit de la rénovation de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine local.
Tarif 12 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans
Préventes disponibles sur HelloAsso ou au bar-tabac de Sainpuits.
Un vin d’honneur sera offert à l’issue du concert afin de prolonger ce moment de convivialité et de partage.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de Palestrina et soutenir la sauvegarde du patrimoine de notre territoire.   .

Rue Marie-Madeleine Eglise Sainte-Marie Madeleine de Sainpuits Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   c2couessin@gmail.com

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English : Concert Palestrina

L’événement Concert Palestrina Sainpuits a été mis à jour le 2026-06-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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