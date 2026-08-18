AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Concert par ADN Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire
mercredi 19 août 2026 · La Base Guinguette · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Concert par ADN Soirées du Plan d’Eau
La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
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La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33
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English :
L’événement Concert par ADN Soirées du Plan d’Eau Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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