Concert par le chœur de chambre Les Divertissements, Église protestante unie, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Concert par le chœur de chambre Les Divertissements Dimanche 20 septembre, 15h30 Église protestante unie Hauts-de-Seine

Entrée libre – Libre participation aux frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le programme propose un voyage musical qui mène de l’ombre vers la lumière.

Il s’ouvre sur une prière écrite à la veille de la Seconde Guerre mondiale par Francis Poulenc, empreinte d’inquiétude et de ferveur.

Peu à peu, la tension s’intensifie au fil des pièces suivantes, la douleur s’exprime — notamment chez Josef Gabriel Rheinberger — avant de laisser place à une espérance fragile mais bien réelle. Avec Gioachino Rossini et Georg Friedrich Haendel, l’élan devient plus affirmé, plus confiant. Il s’accomplit enfin dans la fresque lumineuse de Franz Schubert, célébrant la libération et la victoire de la vie sur la peur.

Un parcours profondément humain, qui traverse la souffrance pour mieux retrouver la paix.

Site : https://lesdivertissements.fr/

Église protestante unie 117 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 48 25 56 16 https://boulogne92.epudf.org/ https://www.facebook.com/epuboulognebillancourt [{« link »: « https://lesdivertissements.fr/ »}] Nous sommes protestants c’est-à-dire d’un mouvement remontant au XVIe siècle qui revient aux sources en mettant la Bible au centre, réforme l’Eglise pour plus d’authenticité, prône l’égalité de tous les êtres humains devant Dieu, hommes et femmes, et qui affirme que le message de Jésus s’adresse à tous sans distinction de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle.

Implantée à Boulogne depuis 1872, les réunions ont lieu d’abord au 117 route de la Reine, puis au 39 rue de la Paix. En 1897 le temple est construit à son emplacement actuel.

Notre paroisse est membre de l’Église protestante unie de France. Métro ligne 10 : Boulogne-Jean Jaurès

Bus ligne 52 : Jean-Jaurès

Bus ligne 123 : Jean Jaurès – Métro

Bus ligne 72 : Route de la Reine Jean-Jaurès

Concert

©Les Divertissements