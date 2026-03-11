Concert par le guitariste Philippe Cornier Place Roger Ducos Dax
Concert par le guitariste Philippe Cornier Place Roger Ducos Dax mercredi 9 septembre 2026.
Dax
Concert par le guitariste Philippe Cornier
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09 22:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Philippe Cornier fête cette année ses quarante ans de scène.
Interprète sensible et fougueux, on programme est d’une variété passionnante, alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.
Albeniz ,Turina Falla et des extraits du célèbre Concerto de Aranjuez seront au programme. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 12 04 86 philippecornier@wanadoo.fr
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English : Concert par le guitariste Philippe Cornier
L’événement Concert par le guitariste Philippe Cornier Dax a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Grand Dax
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