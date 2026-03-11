Concert par le guitariste Philippe Cornier Place Roger Ducos Dax

Dax

Concert par le guitariste Philippe Cornier

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09 22:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Philippe Cornier fête cette année ses quarante ans de scène.

Interprète sensible et fougueux, on programme est d’une variété passionnante, alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Albeniz ,Turina Falla et des extraits du célèbre Concerto de Aranjuez seront au programme. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 12 04 86 philippecornier@wanadoo.fr

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English : Concert par le guitariste Philippe Cornier

L’événement Concert par le guitariste Philippe Cornier Dax a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Grand Dax