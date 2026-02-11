Informations pratiques

Matzenheim

Concert par l’Ensemble vocal Arpèges

Place de l’église Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 16:30:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

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Place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 73 59 noelsolidairematz@gmail.com

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English :

L’événement Concert par l’Ensemble vocal Arpèges Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried