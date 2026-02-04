Concert par Sona Jobarteh Le Menoux

Concert par Sona Jobarteh

15 Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre

Début : 2026-05-24 21:00:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Concert par Sona Jobartehs dans le cadre des Journées Carrasco.

La chanteuse gambienne Sona Jobarteh se produira pour la première fois dans l’église du Menoux pour un concert exceptionnel, avec son instrument emblématique la kora !

Les concerts de cette artiste sont complets rapidement

Le nombre de places étant limité dans l’église, une priorité d’achat est mise en place pour les adhérents 2025 et 2026 de l’association lors de l’ouverture de la billetterie (un lien sera envoyé aux adhérents), ensuite les places restantes seront accessibles à tous. .

15 Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 88 20

Concert by Sona Jobartehs as part of the Carrasco Days.

