Edition spéciale anniversaire des Journées Carrasco Le Menoux

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

Édition spéciale pour les Journées Carrasco dans le village du Menoux.

50 ans des peintures de l’Église du Menoux, 20 ans de la disparition de Jorge Carrasco, 20 ans de l’association Les Amis de Carrasco.

Cet événement mettra à l’honneur l’œuvre de Jorge Carrasco à travers des rencontres, des animations et des découvertes artistiques accessibles et ouvertes à tous.

Concert exceptionnel de Sona Jobarteh dans l’église, spectacle de chants et de danses traditionnelles de Bolivie.

Conférence Carrasco, une oeuvre singulière et plurielle

La vie de l’artiste raconté par sa fille Okllo Carrasco, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Découverte de la cuisine bolivienne, visites guidées de l’église du Menoux, de la maison de Carrasco. Ateliers artistiques autour de l’œuvre de Carrasco… .

15 Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 88 20

English :

The Friends of Carrasco propose: The 15th Carrasco Days in the village of Le Menoux.

