Concert Pasdeloup fait son cinéma – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Programme :

John Adams

Short Ride in a Fast Machine

Dirk Brossé

The Red Cello Concerto, extraits

Simon Franglen

Avatar Suite

John Adams

The Chairman Dances

Dirk Brossé

Black, White and in Between

Elliot Goldenthal

Grand Gothic Suite

L’Orchestre Pasdeloup rassemble trois arts pour ce

programme : la danse, la musique et le cinéma. Dirk Brossé, compositeur

et chef d’orchestre spécialiste de la musique de film dirige ce concert.

Vous retrouverez la musique des films Avatar, Batman Forever et Batman et Robin avec Avatar Suite de Simon Franglen et Grand Gothic Suite

d’Elliot Goldenthal. Arnaud Nuvolone et Éric Villeminey, solistes de

l’Orchestre Pasdeloup, interpréteront chacun une pièce sous la direction

du compositeur.

L’orchestre collabore à nouveau avec le chorégraphe Fabio Crestale.

Les danseurs de la compagnie IFunamboli évolueront sur deux pièces lors

de ce concert.

Venez fêter le mélange des arts avec l’Orchestre Pasdeloup !

Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 19 juin 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt).

Le samedi 19 juin 2027

de 16h00 à 17h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-19T19:00:00+02:00

fin : 2027-06-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2027-06-19T16:00:00+02:00_2027-06-19T17:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.concertspasdeloup.fr/concerts/pasdeloup-fait-son-cinema/ +33142781000 billetterie@concertspasdeloup.fr https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup



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