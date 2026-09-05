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Concert Pasdeloup fait son cinéma – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

samedi 19 juin 2027 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt

Concert Pasdeloup fait son cinéma – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 juin 2027
Fin
samedi 19 juin 2027
Lieu
La Seine Musicale - Pianos Hanlet
Adresse
1 Île Seguin
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Paris

Programme :

John Adams
Short Ride in a Fast Machine

Dirk Brossé
The Red Cello Concerto, extraits

Simon Franglen
Avatar Suite

John Adams
The Chairman Dances

Dirk Brossé
Black, White and in Between

Elliot Goldenthal
Grand Gothic Suite

L’Orchestre Pasdeloup rassemble trois arts pour ce
programme : la danse, la musique et le cinéma. Dirk Brossé, compositeur
et chef d’orchestre spécialiste de la musique de film dirige ce concert.

Vous retrouverez la musique des films Avatar, Batman Forever et Batman et Robin avec Avatar Suite de Simon Franglen et Grand Gothic Suite
d’Elliot Goldenthal. Arnaud Nuvolone et Éric Villeminey, solistes de
l’Orchestre Pasdeloup, interpréteront chacun une pièce sous la direction
du compositeur.

L’orchestre collabore à nouveau avec le chorégraphe Fabio Crestale.
Les danseurs de la compagnie IFunamboli évolueront sur deux pièces lors
de ce concert.

Venez fêter le mélange des arts avec l’Orchestre Pasdeloup !

Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 19 juin 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt).
Le samedi 19 juin 2027
de 16h00 à 17h30
payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-19T19:00:00+02:00
fin : 2027-06-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-19T16:00:00+02:00_2027-06-19T17:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin  92100 Boulogne-Billancourt
https://www.concertspasdeloup.fr/concerts/pasdeloup-fait-son-cinema/ +33142781000 billetterie@concertspasdeloup.fr https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup


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