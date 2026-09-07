Informations pratiques

Concert « Patrimoine en danger » par le choeur symphonique de Montpellier Dimanche 20 septembre, 17h00 Scène de Bayssan Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Ce programme met en regard les œuvres de compositeurs européens du XIXe siècle, entre romantisme et postromantisme.

Un voyage musical empreint de spiritualité et d’espoir, qui traverse les époques et invite à redécouvrir un patrimoine musical aussi fragile qu’essentiel.

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 28 37 32 http://www.scenedebayssan.fr https://www.facebook.com/ScenedeBayssan;https://www.instagram.com/scene_de_bayssan/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/heraultculture/ »}] La Scène de Bayssan est un lieu de création artistique et de diffusion culturelle où se rencontrent arts visuels et spectacle vivant. Elle propose une programmation diversifiée mêlant notamment cirque, danse, théâtre et musique. Parkings gratuits : Les Savonniers et les Ombrières

Ce programme met en regard les oeuvres de compositeurs européens du XIXe siècle, entre romantisme et post romantisme.

©DR