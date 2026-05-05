Concert Per Vari Kervarec, Cathédrale de Dol de Bretagne, Dol-de-Bretagne
Concert Per Vari Kervarec, Cathédrale de Dol de Bretagne, Dol-de-Bretagne samedi 23 mai 2026.
Concert Per Vari Kervarec Samedi 23 mai, 20h30 Cathédrale de Dol de Bretagne Ille-et-Vilaine
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Le trio Per Vari Kervarec est une invitation à un voyage hors du temps, une plongée dans la mémoire vivante d’un peuple à travers la musique et la langue bretonnes. Plus qu’un simple ensemble musical, il incarne une passerelle entre tradition et modernité, entre la richesse du patrimoine breton et la solennité des lieux sacrés où il se produit.
Cathédrale de Dol de Bretagne 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne
Per Vari est un chanteur, sonneur de bombarde, passionné de Gwerziou, cantiques bretons, avec une obsession : celle de faire voyager cette culture bretonne en dehors de la Bretagne. Per Vari Kervarec
Per Vari Kervarec
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