La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité Dol-de-Bretagne
La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité Dol-de-Bretagne jeudi 11 juin 2026.
Dol-de-Bretagne
La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité
Parking de l’étang de Carfantin Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Le jeudi 11 juin 14h30 La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité
Explorez la vallée du Guyoult, un lieu où l’eau façonne les écosystèmes. Cette balade vous permettra de comprendre l’importance de cette zone humide réhabilitée, tout en observant les espèces qui profitent de ses milieux diversifiés.
Réservation auprès du service tourisme de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel
Tél 02 99 80 37 31 02 57 64 09 28 Mail tourisme@ccdol-baiemsm.bzh
TARIFS 5 €/pers Gratuit <10ans (règlement exclusivement en espèces ou par chèque) DURÉE 2h30 RENDEZ-VOUS Parking de l’étang de Carfantin Dol-de-Bretagne . Parking de l’étang de Carfantin Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
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L’événement La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité Dol-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel