Dol-de-Bretagne

La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité

Parking de l’étang de Carfantin Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Le jeudi 11 juin 14h30 La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité

Explorez la vallée du Guyoult, un lieu où l’eau façonne les écosystèmes. Cette balade vous permettra de comprendre l’importance de cette zone humide réhabilitée, tout en observant les espèces qui profitent de ses milieux diversifiés.

Réservation auprès du service tourisme de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

Tél 02 99 80 37 31 02 57 64 09 28 Mail tourisme@ccdol-baiemsm.bzh

TARIFS 5 €/pers Gratuit <10ans (règlement exclusivement en espèces ou par chèque) DURÉE 2h30 RENDEZ-VOUS Parking de l’étang de Carfantin Dol-de-Bretagne . Parking de l’étang de Carfantin Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 09 28 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Vallée du Guyoult Mosaïque de biodiversité Dol-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel