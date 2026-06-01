Rendez-vous aux Jardins collectifs de l’Abbaye, Les Jardins collectifs de l’Abbaye, Dol-de-Bretagne

Rendez-vous aux Jardins collectifs de l’Abbaye Dimanche 7 juin, 10h00 Les Jardins collectifs de l’Abbaye Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

« La première récolte, c’est le lien social »

Lien social

Cultiver dans un esprit d’entraide et de respect mutuel sur un lieu convivial, accueillant et ouvert

Production vivrière

Production amatrice saine et durable (bio-intensive sur petite surface) qui contribue à l’autonomie alimentaire

Éducation au développement durable

Apprendre des techniques de maraîchage et de valorisation des produits du jardin, découvrir des modèles de vie conscient, responsable et solidaire

==> 500 m2 de plein champ, une serre tunnel, une serre à plants, un local de convivialité

Les Jardins collectifs de l’Abbaye 61 rue de Dinan 35120 Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.snhf.org/cnjp25-palmares-des-laureats-du-concours-national-des-jardins-potagers/

« La première récolte, c’est le lien social »

©Johanna Filleul