Rendez-vous aux Jardins collectifs de l’Abbaye, Les Jardins collectifs de l’Abbaye, Dol-de-Bretagne
Rendez-vous aux Jardins collectifs de l’Abbaye, Les Jardins collectifs de l’Abbaye, Dol-de-Bretagne dimanche 7 juin 2026.
Rendez-vous aux Jardins collectifs de l’Abbaye Dimanche 7 juin, 10h00 Les Jardins collectifs de l’Abbaye Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
« La première récolte, c’est le lien social »
- Lien social
Cultiver dans un esprit d’entraide et de respect mutuel sur un lieu convivial, accueillant et ouvert
- Production vivrière
Production amatrice saine et durable (bio-intensive sur petite surface) qui contribue à l’autonomie alimentaire
- Éducation au développement durable
Apprendre des techniques de maraîchage et de valorisation des produits du jardin, découvrir des modèles de vie conscient, responsable et solidaire
==> 500 m2 de plein champ, une serre tunnel, une serre à plants, un local de convivialité
Les Jardins collectifs de l’Abbaye 61 rue de Dinan 35120 Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.snhf.org/cnjp25-palmares-des-laureats-du-concours-national-des-jardins-potagers/
« La première récolte, c’est le lien social »
©Johanna Filleul
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