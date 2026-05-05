Conférence les Stuarts et Dol de Bretagne, Amphi Lycée Les Vergers, Dol-de-Bretagne
Conférence les Stuarts et Dol de Bretagne, Amphi Lycée Les Vergers, Dol-de-Bretagne jeudi 21 mai 2026.
Conférence les Stuarts et Dol de Bretagne Jeudi 21 mai, 19h30 Amphi Lycée Les Vergers Ille-et-Vilaine
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T19:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T19:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00
A l’occasion de la sortie de son dernier livre, Dominique Martel, férue d’histoire et passionnée par la ville de Dol de Bretagne propose une conférence sur l’histoire des Stuarts qui ont marqué L’Angleterre et l’Ecosse et la ville de Dol de Bretagne. Dédicaces et accueil musical avec Phillipe Montade.
Amphi Lycée Les Vergers 35120 Dol de Bretagne Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne
Dol de Bretagne, berceau des royaumes d’Angleterre et d’Ecosse Dol de Bretagne Angleterre Ecosse
ADAC
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