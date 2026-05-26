Concert Petit K La Table d’Agapes La Table d’Agapes Espace P Gondreville

Gondreville

Concert Petit K La Table d’Agapes

La Table d’Agapes Espace P 3 route de Nancy Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Concert Gratuit

On vous donne rendez-vous à la Table d’Agapes pour une soirée musicale à ne pas manquer !

Petit K en concert

Première partie Valentine Laurent

Entrée libre

Buvette et restauration sur place

Venez profiter d’une ambiance conviviale entre amis ou en famille et découvrir de la musique en live !Tout public

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La Table d’Agapes Espace P 3 route de Nancy Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 10 45 12 12

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English :

Free concert

Join us at the Table d’Agapes for a musical evening not to be missed!

Petit K in concert

Opening act: Valentine Laurent

Free admission

Refreshments and snacks on site

Come and enjoy a friendly atmosphere with friends and family, and discover live music!

L’événement Concert Petit K La Table d’Agapes Gondreville a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES