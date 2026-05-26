Concert Petit K La Table d’Agapes La Table d’Agapes Espace P Gondreville
Concert Petit K La Table d’Agapes La Table d’Agapes Espace P Gondreville mercredi 17 juin 2026.
Gondreville
Concert Petit K La Table d’Agapes
La Table d’Agapes Espace P 3 route de Nancy Gondreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Concert Gratuit
On vous donne rendez-vous à la Table d’Agapes pour une soirée musicale à ne pas manquer !
Petit K en concert
Première partie Valentine Laurent
Entrée libre
Buvette et restauration sur place
Venez profiter d’une ambiance conviviale entre amis ou en famille et découvrir de la musique en live !Tout public
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La Table d’Agapes Espace P 3 route de Nancy Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 10 45 12 12
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English :
Free concert
Join us at the Table d’Agapes for a musical evening not to be missed!
Petit K in concert
Opening act: Valentine Laurent
Free admission
Refreshments and snacks on site
Come and enjoy a friendly atmosphere with friends and family, and discover live music!
L’événement Concert Petit K La Table d’Agapes Gondreville a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES