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Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois Rue du 8 mai 1945 Vonnas

Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois Rue du 8 mai 1945 Vonnas mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Rue du 8 mai 1945

Adresse : Eglise paroissiale Saint Martin

Ville : 01540 Vonnas

Département : Ain

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 25 25 25 tarif ordinaire

Vonnas

Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Rue du 8 mai 1945 Eglise paroissiale Saint Martin Vonnas Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

tarif ordinaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Concert exceptionnel du choeur d’enfants des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
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Rue du 8 mai 1945 Eglise paroissiale Saint Martin Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 33 64 32  pierrejeandelmazoyer@gmail.com

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English :

Special concert by the Petits Chanteurs à la Croix de Bois children’s choir.

L’événement Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois Vonnas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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