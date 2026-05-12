Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois Rue du 8 mai 1945 Vonnas
Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois Rue du 8 mai 1945 Vonnas mercredi 1 juillet 2026.
Vonnas
Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Rue du 8 mai 1945 Eglise paroissiale Saint Martin Vonnas Ain
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
tarif ordinaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Concert exceptionnel du choeur d’enfants des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
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Rue du 8 mai 1945 Eglise paroissiale Saint Martin Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 33 64 32 pierrejeandelmazoyer@gmail.com
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English :
Special concert by the Petits Chanteurs à la Croix de Bois children’s choir.
L’événement Concert Petits Chanteurs à la Croix de Bois Vonnas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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