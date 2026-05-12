Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air Au Grand Air Vonnas

Vonnas

Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air

Au Grand Air 1310 route de marmont Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pour la 3e année, Au Grand Air ouvre son parc pour une journée bien-être en plein air. Thérapeutes, créateurs & producteurs locaux, démonstrations et conférences dans la yourte tout le dimanche. Venez souffler avec nous !

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Au Grand Air 1310 route de marmont Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 37 28 66 augrandair@outlook.fr

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English :

For the 3rd year, Au Grand Air opens its park for an outdoor wellness day. Therapists, local creators & producers, demonstrations and conferences in the yurt all Sunday. Come and breathe with us!

L’événement Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air Vonnas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle