Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air Au Grand Air Vonnas
Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air Au Grand Air Vonnas dimanche 14 juin 2026.
Vonnas
Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air
Au Grand Air 1310 route de marmont Vonnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Pour la 3e année, Au Grand Air ouvre son parc pour une journée bien-être en plein air. Thérapeutes, créateurs & producteurs locaux, démonstrations et conférences dans la yourte tout le dimanche. Venez souffler avec nous !
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Au Grand Air 1310 route de marmont Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 37 28 66 augrandair@outlook.fr
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English :
For the 3rd year, Au Grand Air opens its park for an outdoor wellness day. Therapists, local creators & producers, demonstrations and conferences in the yurt all Sunday. Come and breathe with us!
L’événement Salon du bien-être (3e édition) Au Grand Air Vonnas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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