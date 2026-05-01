CONCERT PIANO Avène

Avène

RÉCITAL DE PIANO PAR ANETT BUSS

Les Bains d’Avène Avène Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-05-19 2026-07-10

L’association Jazz’Orb vous propose un concert à l’Eau Thermale Avène l’Hôtel avec Anett Buss.

Anett vous emporte lors d’un concert dans un univers musical unique.

Tarif 15€ par personne.

Réservation au 04 67 23 44 45.

Ouvert à tous.

L’association Jazz’Orb vous propose un concert à l’Eau Thermale Avène l’Hôtel avec Anett Buss.

Anett vous emporte lors d’un concert dans un univers musical unique.

Tarif 15€ par personne.

Réservation auprès de la réception de l’hôtel ou au 04 67 23 44 45.

Ouvert à tous. .

Les Bains d’Avène Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 44 45

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English : RÉCITAL DE PIANO PAR ANETT BUSS

The Jazz’Orb association invites you to a concert at Eau Thermale Avène l’Hôtel on Wednesday May 19th at 9pm with Anett.

Anett will transport you to a unique musical universe.

Price: 15? per person.

Reservations on 04 67 23 44 45.

Open to all.

L’événement RÉCITAL DE PIANO PAR ANETT BUSS Avène a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB