CONCERT PIANO Avène
CONCERT PIANO Avène mardi 19 mai 2026.
Avène
RÉCITAL DE PIANO PAR ANETT BUSS
Les Bains d’Avène Avène Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-05-19 2026-07-10
L’association Jazz’Orb vous propose un concert à l’Eau Thermale Avène l’Hôtel avec Anett Buss.
Anett vous emporte lors d’un concert dans un univers musical unique.
Tarif 15€ par personne.
Réservation au 04 67 23 44 45.
Ouvert à tous.
L’association Jazz’Orb vous propose un concert à l’Eau Thermale Avène l’Hôtel avec Anett Buss.
Anett vous emporte lors d’un concert dans un univers musical unique.
Tarif 15€ par personne.
Réservation auprès de la réception de l’hôtel ou au 04 67 23 44 45.
Ouvert à tous. .
Les Bains d’Avène Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 44 45
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English : RÉCITAL DE PIANO PAR ANETT BUSS
The Jazz’Orb association invites you to a concert at Eau Thermale Avène l’Hôtel on Wednesday May 19th at 9pm with Anett.
Anett will transport you to a unique musical universe.
Price: 15? per person.
Reservations on 04 67 23 44 45.
Open to all.
L’événement RÉCITAL DE PIANO PAR ANETT BUSS Avène a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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