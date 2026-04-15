Autrey-le-Vay

Concert piano Beethoven

camping Autrey-le-Vay Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le camping d’Autrey le Vay accueille le collectif du Chaperon Rouge un piano somptueux, quart-de-queue, et son pianiste virtuose. Amener la musique là où on ne l’attend pas, avec un répertoire baroque, classique ou jazz, soudain accessible à tous. Le pianiste Pierre Chalmeau se rend disponible avant, pendant comme après le concert-événement, pour dévoiler les passionnants mystères de Beethoven. Réservation obligatoire. .

camping Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66

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English : Concert piano Beethoven

L’événement Concert piano Beethoven Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL