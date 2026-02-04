Concert Piano Olivia Holmberg Luce

Eglise St Nicolas Maillezais Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:10:00

Date(s) :

2026-04-10

Du minimalisme aux œuvres musicales dans le cinéma, le piano dans tous ses états

Les Amis de l’abbaye de Maillezais vous propose un concert piano avec la musicienne Olivia Holmberg Luce dans le cadre à la fois intimiste et majestueux de l’église Saint-Nicolas de Maillezais.

Le programme musical s’ouvrira sur des œuvres considérées minimalistes puis en seconde partie, ce seront les œuvres musicales figurant au cinéma qui seront mises à l’honneur.

Vous pouvez emmener un coussin pour votre confort.

• Billet plein tarif à partir de 12 ans 5,00 €

• Billet pour les enfants de moins de 12 ans gratuit

• Site est accessible aux personnes à mobilité réduite

• Billetterie sur place Moyens de paiement espèce carte bancaire chèque

Réservation à l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin ou par téléphone ou en ligne. .

Eglise St Nicolas Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From minimalism to musical works in film, the piano in all its states

L’événement Concert Piano Olivia Holmberg Luce Maillezais a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin