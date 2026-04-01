Concert Pili Pili Locquirec
Concert Pili Pili Locquirec vendredi 17 avril 2026.
Locquirec
Concert Pili Pili
Route de Plestin Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Pour lancer sa saison, la paillotte l’O’yat à Locquirec accueille le groupe Pili Pili !
Six musicien·nes porté·es par les rythmes de la côte caribéenne colombienne, là où est née la cumbia. Une musique chaude, entraînante, qui circule entre la Colombie, le Mexique et Cuba, et qui donne vite envie de se lever.
Un concert pour ouvrir la saison comme il faut du mouvement, du rythme, et une paillotte qui commence à danser, à croire à l’été. .
Route de Plestin Locquirec 29241 Finistère Bretagne
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English : Concert Pili Pili
L’événement Concert Pili Pili Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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