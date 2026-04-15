Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Impasse de l’Île Blanche Locquirec

Locquirec

Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt

Impasse de l’Île Blanche Chapelle de l’île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La chambre du Roi

Loin des fastes de l’opéra, de l’éclatante musique de la Grande Écurie avec ses trompettes, timbales & autres hauts instruments , loin aussi des grandes œuvres religieuses données à la Chapelle, ce programme nous mène dans l’intimité du roi Louis XIV sa chambre. Les cantates, véritables petits opéras en miniature, nous content la mythologie l’histoire de Pan et de Syrinx, mise en musique par Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737), & celle d’Orphée, la célèbre cantate de Louis-Nicolas de Clérambault (1676-1749). À cela s’ajoutent une sonate de Jacques Hotteterre (1673-1763) & des pièces en trio du célèbre violiste Marin Marais (1656-1728). Tous deux musiciens de la Chambre du Roi, ils nous offrent ces bijoux de musique instrumentale où dialoguent la flûte traversière, alors toute nouvelle favorite du Roi & le violon, soutenus par la viole de gambe & le clavecin.

Distribution Cléopâtre Boidin > traverso

Constance Palin > soprano

Romain Le Dieu de Ville > violon

Matteo Di Capua > viole de gambe

Andrés Arzaguet > clavecin .

Impasse de l’Île Blanche Chapelle de l’île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 96 35 13 72

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English : Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt

L’événement Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Locquirec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX