Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Impasse de l’Île Blanche Locquirec
Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Impasse de l’Île Blanche Locquirec samedi 9 mai 2026.
Locquirec
Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt
Impasse de l’Île Blanche Chapelle de l’île Blanche Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La chambre du Roi
Loin des fastes de l’opéra, de l’éclatante musique de la Grande Écurie avec ses trompettes, timbales & autres hauts instruments , loin aussi des grandes œuvres religieuses données à la Chapelle, ce programme nous mène dans l’intimité du roi Louis XIV sa chambre. Les cantates, véritables petits opéras en miniature, nous content la mythologie l’histoire de Pan et de Syrinx, mise en musique par Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737), & celle d’Orphée, la célèbre cantate de Louis-Nicolas de Clérambault (1676-1749). À cela s’ajoutent une sonate de Jacques Hotteterre (1673-1763) & des pièces en trio du célèbre violiste Marin Marais (1656-1728). Tous deux musiciens de la Chambre du Roi, ils nous offrent ces bijoux de musique instrumentale où dialoguent la flûte traversière, alors toute nouvelle favorite du Roi & le violon, soutenus par la viole de gambe & le clavecin.
Distribution Cléopâtre Boidin > traverso
Constance Palin > soprano
Romain Le Dieu de Ville > violon
Matteo Di Capua > viole de gambe
Andrés Arzaguet > clavecin .
Impasse de l’Île Blanche Chapelle de l’île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 96 35 13 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt
L’événement Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Locquirec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Le tour de la pointe de Locquirec Locquirec Finistère 1 mai 2026
- GR34 ou Sentier des Douaniers Locquirec Finistère 1 mai 2026
- Tables rondes toponymie CEL à Ar Presbital Ar Presbital Locquirec 6 mai 2026
- Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec 6 mai 2026
- Café littéraire du CEL Ti ar Vark Locquirec 15 mai 2026