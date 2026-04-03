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Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec

Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Ar Presbital

Adresse : 21 Rue de l'Église

Ville : 29241 Locquirec

Département : Finistère

Début : 2026-05-06T15:00:00

Fin : 2026-05-06T17:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Locquirec

Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Michel Priziac, écrivain et historien, revient à Ar Presbital pour animer une nouvelle table ronde. Le thème se portera cette fois sur les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles
et les noms qui en portent témoignages.

A chaque table ronde, un conférencier expert de chaque thématique abordée est invité.

Sans réservations, places limitées à 80 personnes.   .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 81 92 32 99 

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English : Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles

L’événement Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX

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