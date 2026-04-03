Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec

Locquirec

Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Michel Priziac, écrivain et historien, revient à Ar Presbital pour animer une nouvelle table ronde. Le thème se portera cette fois sur les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles

et les noms qui en portent témoignages.

A chaque table ronde, un conférencier expert de chaque thématique abordée est invité.

Sans réservations, places limitées à 80 personnes. .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 81 92 32 99

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English : Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles

L’événement Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX