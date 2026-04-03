Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec
Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec mercredi 6 mai 2026.
Locquirec
Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Michel Priziac, écrivain et historien, revient à Ar Presbital pour animer une nouvelle table ronde. Le thème se portera cette fois sur les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles
et les noms qui en portent témoignages.
A chaque table ronde, un conférencier expert de chaque thématique abordée est invité.
Sans réservations, places limitées à 80 personnes. .
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 81 92 32 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles
L’événement Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Concert Pili Pili Locquirec 18 avril 2026
- Le tour de la pointe de Locquirec Locquirec Finistère 1 mai 2026
- GR34 ou Sentier des Douaniers Locquirec Finistère 1 mai 2026
- Café littéraire du CEL Ti ar Vark Locquirec 15 mai 2026
- Balade gourmande Rue Pors Ar Villiec Locquirec 23 mai 2026