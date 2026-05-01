Louargat

Concert Plouz&Foen (Hip Hop brezhnoneg)

1 Place du Centre Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Porté par une énergie débordante, Plouz&Foen s’impose comme un duo incontournable de la nouvelle scène brittophone. Nourris au hip-hop des années 90 et aux sonorités actuelles, ils développent un univers singulier, entre hommage et innovation. Leurs productions percutantes servent des textes tantôt festifs, tantôt tranchants, toujours en breton, avec une présence scénique qui fait vibrer. .

1 Place du Centre Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 56 33 84 53

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English :

L’événement Concert Plouz&Foen (Hip Hop brezhnoneg) Louargat a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol