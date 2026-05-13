Trail du Menez-Bré Stade Louis Torqueau Louargat
Trail du Menez-Bré Stade Louis Torqueau Louargat dimanche 7 juin 2026.
Louargat
Trail du Menez-Bré
Stade Louis Torqueau Rue du Stade Louargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Trail du Menez-Bré revient pour sa 22ème édition le dimanche 7 juin 2026. Au départ du stade Louis Torqueau à Louargat, découvrez deux circuits un de 17kms avec un départ à 10h et le second de 8kms avec un à départ 10h15. Mais aussi une randonnée de 10 km à la découverte du Menez-Bré à partir de 8h30. Certificat médical ou passeport santé obligatoire. .
Stade Louis Torqueau Rue du Stade Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Trail du Menez-Bré Louargat a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol