UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-Croix

Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels Pont-Croix

jeudi 20 août 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise Notre Dame de Roscudon
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels

Eglise Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Entrée libre.   .

Eglise Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 75 37 70 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels Pont-Croix a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)