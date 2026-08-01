AGENDA · Pont-Croix
Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels Pont-Croix
jeudi 20 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels
Eglise Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Entrée libre. .
Eglise Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 75 37 70 44
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English :
L’événement Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels Pont-Croix a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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