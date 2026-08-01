Informations pratiques

Pont-Croix

Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels

Eglise Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Entrée libre. .

Eglise Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 75 37 70 44

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English :

L’événement Concert Polyphonies orthodoxes, chants traditionnels Pont-Croix a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz