CONCERT POLYPHONIES RELIGIEUSE ET TRADITIONNELLES CORSES Rue Saint-Martin Biarritz

CONCERT POLYPHONIES RELIGIEUSE ET TRADITIONNELLES CORSES

Rue Saint-Martin Eglise St Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Le Chœur rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île.

Durée 1H30 .

Rue Saint-Martin Eglise St Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT POLYPHONIES RELIGIEUSE ET TRADITIONNELLES CORSES

L’événement CONCERT POLYPHONIES RELIGIEUSE ET TRADITIONNELLES CORSES Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz