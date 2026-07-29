Concert pop africaine Restaurant So Beach Ondres

Informations pratiques

Ondres

Concert pop africaine

Restaurant So Beach 63 promenade de l’océan Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Concert par le groupe KYEKYEKU, pop africaine sur la terrasse du restaurant So Beach, en face de la plage ! RDV de 19h30 à 21h30 pour profiter de l’ambiance musicale tout en se régalant. .

Restaurant So Beach 63 promenade de l’océan Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 19 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert pop africaine

L’événement Concert pop africaine Ondres a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Seignanx