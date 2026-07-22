Concert Pop Rock SOHO Saint-Florent-sur-Cher
samedi 1 août 2026 · Saint-Florent-sur-Cher
Informations pratiques
Saint-Florent-sur-Cher
Concert Pop Rock SOHO
Rue Félix Pyat Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Cet été, le parc du château vibre au son du pop-rock !
Dans le cadre verdoyant du parc du château de Saint-Florent-sur-Cher, laissez-vous emporter par l’énergie du groupe SOHO et ses reprises pop-rock. Une soirée estivale, festive et conviviale à partager en famille ou entre amis. .
Rue Félix Pyat Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 00 contact@villesaintflorentsurcher.fr
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English :
This %E9t%E9, the castle grounds are buzzing with the sounds of pop-rock!
L’événement Concert Pop Rock SOHO Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-22 par OT BOURGES
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