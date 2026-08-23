Concert pour la Ligue contre le cancer La Perdicie Jumilhac-le-Grand
vendredi 18 septembre 2026 · La Perdicie · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Concert pour la Ligue contre le cancer
La Perdicie 661 Route de la Perdicie Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le groupe The Monday Night Project ambiancera cette soirée caritative au fil de ses airs rock, pop et disco.
Le groupe The Monday Night Project ambiancera cette soirée caritative au fil de ses airs rock, pop et disco. .
La Perdicie 661 Route de la Perdicie Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 13 20 71 terracotta87500@gmail.com
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English : Concert pour la Ligue contre le cancer
The Monday Night Project will set the mood for this charity event with their rock, pop, and disco tunes.
L’événement Concert pour la Ligue contre le cancer Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-23 par Isle-Auvézère
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