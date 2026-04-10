Concert pour la paix Âme slave Place de l’Église Mézilles

Mézilles

Concert pour la paix Âme slave

Place de l’Église Eglise Mézilles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Chorale Serge Spasky donnera un concert sur la thématique Âme Slave avec le choeur Hélène Spasky.

Direction Hélène Spasky

Accordéon Gheorghe Ciumasu .

Place de l’Église Eglise Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 97 40 helenespasky@gmail.com

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English : Concert pour la paix Âme slave

L’événement Concert pour la paix Âme slave Mézilles a été mis à jour le 2026-04-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !