CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX Montpellier
CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX Montpellier samedi 18 avril 2026.
Montpellier
CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX
Place Saint-Roch Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Polyphonies et Chants Sacrés issus des liturgies occidentales et orientales en latin, araméen, corse, géorgien et grec par l’ensemble vocal à capella ANGELUX, une famille de chanteuses, avec Claire Merigoux (ODO Ensemble) et ses 4 filles qui font une tournée d’un mois de Concerts pour la Paix, dans les basiliques, cathédrales sanctuaires: La Salette, Marseille, Montpellier,
ANGELUX-CONCERT POUR LA PAIX-Tournée France Printemps 26
Polyphonies et Chants Sacrés issus des liturgies occidentales et orientales en latin, araméen, corse, géorgien et grec par l’ensemble vocal à capella ANGELUX, une famille de chanteuses, avec Claire Merigoux (ODO Ensemble) et ses 4 filles qui font une tournée d’un mois de Concerts pour la Paix, dans les basiliques, cathédrales sanctuaires: La Salette, Marseille, Montpellier, Mont Saint-Michel, Grottes Saint-Antoine…
Libre Participation .
Place Saint-Roch Montpellier 34000 Hérault Occitanie centredialogusdemusica@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX
Polyphonies and Sacred Songs from Western and Eastern liturgies in Latin, Aramaic, Corsican, Georgian and Greek by the a capella vocal ensemble ANGELUX, a family of singers, with Claire Merigoux (ODO Ensemble) and her 4 daughters who are on a month-long tour of Concerts for Peace, in basilicas, cathedrals and sanctuaries: La Salette, Marseille, Montpellier,
L’événement CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- AMEL BENT – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier 17 avril 2026
- LOUIS CATTELAT – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier 17 avril 2026
- LE PROCÈS FOUQUET Montpellier 17 avril 2026
- VIRTUOSITÉ ET DESTIN PEKKA-SALONEN • PROKOFIEV • CHOSTAKOVITCH Montpellier 17 avril 2026
- VIRTUOSITÉ ET DESTIN Montpellier 17 avril 2026