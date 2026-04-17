Montpellier

CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX

Place Saint-Roch Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Polyphonies et Chants Sacrés issus des liturgies occidentales et orientales en latin, araméen, corse, géorgien et grec par l’ensemble vocal à capella ANGELUX, une famille de chanteuses, avec Claire Merigoux (ODO Ensemble) et ses 4 filles qui font une tournée d’un mois de Concerts pour la Paix, dans les basiliques, cathédrales sanctuaires: La Salette, Marseille, Montpellier,

ANGELUX-CONCERT POUR LA PAIX-Tournée France Printemps 26

Polyphonies et Chants Sacrés issus des liturgies occidentales et orientales en latin, araméen, corse, géorgien et grec par l’ensemble vocal à capella ANGELUX, une famille de chanteuses, avec Claire Merigoux (ODO Ensemble) et ses 4 filles qui font une tournée d’un mois de Concerts pour la Paix, dans les basiliques, cathédrales sanctuaires: La Salette, Marseille, Montpellier, Mont Saint-Michel, Grottes Saint-Antoine…

Libre Participation .

Place Saint-Roch Montpellier 34000 Hérault Occitanie centredialogusdemusica@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX

Polyphonies and Sacred Songs from Western and Eastern liturgies in Latin, Aramaic, Corsican, Georgian and Greek by the a capella vocal ensemble ANGELUX, a family of singers, with Claire Merigoux (ODO Ensemble) and her 4 daughters who are on a month-long tour of Concerts for Peace, in basilicas, cathedrals and sanctuaries: La Salette, Marseille, Montpellier,

L’événement CONCERT POUR LA PAIX ANGELUX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER