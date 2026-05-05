CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION, EGLISE SAINTE THERESE, Genève

CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION Lundi 11 mai, 20h30 EGLISE SAINTE THERESE

Entrée libre chapeau à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION

Œuvres de

Thomas Tallis | Dietrich Buxtehude | Antonio Caldara | R.R. Terry | Francis Poulenc | Camille Saint-Saëns | César Franck

Solistes

Charlotte Müller-Perrier | Anne Ramoni | Cécile Matthey | Jonathan Spicher | Ruben Monteiro

Musiciens

Jean-Pierre Hartmann | Sylvie Rochat | Marine Schwab | Patricia Giannetti | Marc Jaermann | Davide Lombritto | Adrien Branger

Direction Isabelle Jaermann

EGLISE SAINTE THERESE GENEVE Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.evaccord.ch/ »}]

L’ENSEMBLE VOCAL ACCORD réunit des choristes expérimentés de toute la suisse romande depuis plus de 20 ans. concert musique chorale

Ensemble Vocal Accord