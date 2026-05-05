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CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION, EGLISE SAINTE THERESE, Genève

CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION, EGLISE SAINTE THERESE, Genève

CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION, EGLISE SAINTE THERESE, Genève lundi 11 mai 2026.

Lieu : EGLISE SAINTE THERESE

Adresse : GENEVE

Ville : Genève

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Tarif : Entrée libre chapeau à la sortie

CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION Lundi 11 mai, 20h30 EGLISE SAINTE THERESE

Entrée libre chapeau à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION
Œuvres de
Thomas Tallis | Dietrich Buxtehude | Antonio Caldara | R.R. Terry | Francis Poulenc | Camille Saint-Saëns | César Franck
Solistes
Charlotte Müller-Perrier | Anne Ramoni | Cécile Matthey | Jonathan Spicher | Ruben Monteiro
Musiciens
Jean-Pierre Hartmann | Sylvie Rochat | Marine Schwab | Patricia Giannetti | Marc Jaermann | Davide Lombritto | Adrien Branger
Direction Isabelle Jaermann

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L’ENSEMBLE VOCAL ACCORD réunit des choristes expérimentés de toute la suisse romande depuis plus de 20 ans. concert musique chorale

Ensemble Vocal Accord

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