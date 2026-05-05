CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION, EGLISE SAINTE THERESE, Genève
CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION, EGLISE SAINTE THERESE, Genève lundi 11 mai 2026.
CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION Lundi 11 mai, 20h30 EGLISE SAINTE THERESE
Entrée libre chapeau à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T20:30:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
CONCERT POUR LE TEMPS DE L’ASCENSION
Œuvres de
Thomas Tallis | Dietrich Buxtehude | Antonio Caldara | R.R. Terry | Francis Poulenc | Camille Saint-Saëns | César Franck
Solistes
Charlotte Müller-Perrier | Anne Ramoni | Cécile Matthey | Jonathan Spicher | Ruben Monteiro
Musiciens
Jean-Pierre Hartmann | Sylvie Rochat | Marine Schwab | Patricia Giannetti | Marc Jaermann | Davide Lombritto | Adrien Branger
Direction Isabelle Jaermann
EGLISE SAINTE THERESE GENEVE Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.evaccord.ch/ »}]
L’ENSEMBLE VOCAL ACCORD réunit des choristes expérimentés de toute la suisse romande depuis plus de 20 ans. concert musique chorale
Ensemble Vocal Accord
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