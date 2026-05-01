Kruth

Concert pour Léo

Kruth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’association le combat de Léo fête ses 10 ans ! Venez célébrer cet anniversaire avec l’Harmonie des Mines de potasse d’Alsace et la chorale de Kruth-Oderen.

Entrée libre, dons en faveur de l’association.

L’association le combat de Léo fête ses 10 ans ! Venez célébrer cet anniversaire avec l’Harmonie des Mines de potasse d’Alsace et la chorale de Kruth-Oderen.

Entrée libre, dons en faveur de l’association. 0 .

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est julie_984@hotmail.com

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English :

The association le combat de Léo celebrates its 10th anniversary! Come and celebrate with the Harmonie des Mines de potasse d’Alsace and the Kruth-Oderen choir.

Free admission, donations in favor of the association.

L’événement Concert pour Léo Kruth a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin