Concert pour Léo Kruth
Concert pour Léo Kruth dimanche 17 mai 2026.
Kruth
Concert pour Léo
Kruth Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L’association le combat de Léo fête ses 10 ans ! Venez célébrer cet anniversaire avec l’Harmonie des Mines de potasse d’Alsace et la chorale de Kruth-Oderen.
Entrée libre, dons en faveur de l’association.
L’association le combat de Léo fête ses 10 ans ! Venez célébrer cet anniversaire avec l’Harmonie des Mines de potasse d’Alsace et la chorale de Kruth-Oderen.
Entrée libre, dons en faveur de l’association. 0 .
Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est julie_984@hotmail.com
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English :
The association le combat de Léo celebrates its 10th anniversary! Come and celebrate with the Harmonie des Mines de potasse d’Alsace and the Kruth-Oderen choir.
Free admission, donations in favor of the association.
L’événement Concert pour Léo Kruth a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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