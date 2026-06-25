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AGENDA · Prades

CONCERT Prades

mardi 4 août 2026 · Prades

CONCERT Prades

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prades

CONCERT

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concert de mandoliniste (solo et orchestre) le 4 août à l’église de Clara. Prix libre.
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie   lacoume@orange.fr

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English :

Mandolin concert (solo and orchestra) on August 4 at Clara Church. Pay what you can.

L’événement CONCERT Prades a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO

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