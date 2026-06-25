AGENDA · Prades
CONCERT Prades
mardi 4 août 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
CONCERT
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert de mandoliniste (solo et orchestre) le 4 août à l’église de Clara. Prix libre.
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie lacoume@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mandolin concert (solo and orchestra) on August 4 at Clara Church. Pay what you can.
L’événement CONCERT Prades a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades 1 juillet 2026
- LES COLS DU DIMANCHE Prades 5 juillet 2026
- EXCURSION VERS LE CANIGOU EN 4X4 AVEC PASSCANIGO Prades 5 juillet 2026
- PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO EN VTTAE PAR MARIAILLES Prades 7 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades 7 juillet 2026