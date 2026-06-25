Informations pratiques

Prades

CONCERT

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Concert de mandoliniste (solo et orchestre) le 4 août à l’église de Clara. Prix libre.

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie lacoume@orange.fr

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English :

Mandolin concert (solo and orchestra) on August 4 at Clara Church. Pay what you can.

L’événement CONCERT Prades a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO