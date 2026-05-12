Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement LE CHATEAU Saint-Gérand-de-Vaux
Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement LE CHATEAU Saint-Gérand-de-Vaux vendredi 21 août 2026.
Saint-Gérand-de-Vaux
Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement
LE CHATEAU Château de Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-de-Vaux Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif entre 12 et 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:15:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert PRELUDIA, 11ème édition MIROIR
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LE CHATEAU Château de Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 51 05 40 ecrire@preludia.fr
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English :
Concert PRELUDIA, 11th edition MIROIR
L’événement Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement Saint-Gérand-de-Vaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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