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Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement LE CHATEAU Saint-Gérand-de-Vaux

Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement LE CHATEAU Saint-Gérand-de-Vaux vendredi 21 août 2026.

Lieu : LE CHATEAU

Adresse : Château de Saint-Gérand-de-Vaux

Ville : 03340 Saint-Gérand-de-Vaux

Département : Allier

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 8 8 8 Tarif entre 12 et 25 ans

Saint-Gérand-de-Vaux

Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement

LE CHATEAU Château de Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-de-Vaux Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif entre 12 et 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:15:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert PRELUDIA, 11ème édition MIROIR
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LE CHATEAU Château de Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 51 05 40  ecrire@preludia.fr

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English :

Concert PRELUDIA, 11th edition MIROIR

L’événement Concert PRELUDIA Musique et Danse, le Temps en mouvement Saint-Gérand-de-Vaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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