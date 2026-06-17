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Festival des singes errants Salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux

Festival des singes errants Salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 3 Rue des Acacias

Ville : 03340 Saint-Gérand-de-Vaux

Département : Allier

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Gérand-de-Vaux

Festival des singes errants

Salle polyvalente 3 Rue des Acacias Saint-Gérand-de-Vaux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Festival des singes errants organisé par le Comité des fêtes & Val des singes errants !
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Salle polyvalente 3 Rue des Acacias Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 28 38 76  r1200gs@sfr.fr

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English :

Festival of the Wandering Monkeys, organized by the Festival Committee & Val des Singes Errants!

L’événement Festival des singes errants Saint-Gérand-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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