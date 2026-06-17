Festival des singes errants Salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux
Festival des singes errants Salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Gérand-de-Vaux
Festival des singes errants
Salle polyvalente 3 Rue des Acacias Saint-Gérand-de-Vaux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Festival des singes errants organisé par le Comité des fêtes & Val des singes errants !
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Salle polyvalente 3 Rue des Acacias Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 28 38 76 r1200gs@sfr.fr
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English :
Festival of the Wandering Monkeys, organized by the Festival Committee & Val des Singes Errants!
L’événement Festival des singes errants Saint-Gérand-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire