Concert printanier de l’orgue Stieffell Seebach

Concert printanier de l’orgue Stieffell

1 rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

2026-05-03

[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Les Troubadours de la Joie accompagnés de la Chorale Saint-Cécile de Seebach vous proposent de beau concert de printemps.

1 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 73 89

[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] The Troubadours de la Joie, accompanied by Seebach’s Chorale Saint-Cécile, present a beautiful spring concert.

