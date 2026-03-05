Concert printanier de l’orgue Stieffell Seebach
Concert printanier de l’orgue Stieffell Seebach dimanche 3 mai 2026.
Concert printanier de l’orgue Stieffell
1 rue des Églises Seebach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Les Troubadours de la Joie accompagnés de la Chorale Saint-Cécile de Seebach vous proposent de beau concert de printemps.
Dans le cadre des 250 ans de l’orgue Stieffell, les Troubadours de la Joie accompagnés de la Chorale Saint-Cécile de Seebach vous proposent de beau concert de printemps. 0 .
1 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 73 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] The Troubadours de la Joie, accompanied by Seebach’s Chorale Saint-Cécile, present a beautiful spring concert.
L’événement Concert printanier de l’orgue Stieffell Seebach a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte