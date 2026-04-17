Spectacle Folklorique Les trésors du temps Seebach
Spectacle Folklorique Les trésors du temps Seebach samedi 2 mai 2026.
Seebach
Spectacle Folklorique Les trésors du temps
Rue Louis Kamm Seebach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02 22:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Laissez-vous emporter par les trésors du temps, un spectacle folklorique vibrant qui fait revivre les traditions, les costumes et les danses d’autrefois.
Laissez-vous emporter par les trésors du temps, un spectacle folklorique vibrant qui fait revivre les traditions, les costumes et les danses d’autrefois. A travers une succession de tableaux colorés et rythmés, nous vous invitons à parcourir les époques, comme si le temps lui-même ouvrait son coffre rempli de souvenirs. Les trésors du temps, c’est bien plus qu’un spectacle c’est une rencontre avec l’âme des traditions, un moment festif où passé et présent se rejoignent pour faire vibrer le public. .
Rue Louis Kamm Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 38 95 57 folklore.seebach@orange.fr
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English :
Let yourself be carried away by Les trésors du temps, a vibrant folk show that brings to life the traditions, costumes and dances of yesteryear.
L’événement Spectacle Folklorique Les trésors du temps Seebach a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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