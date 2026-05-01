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Soirée pizza Seebach

Soirée pizza Seebach

Soirée pizza Seebach samedi 9 mai 2026.

Adresse : 2 rue de l'Eglise

Ville : 67160 Seebach

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Seebach

Soirée pizza

2 rue de l’Eglise Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Venez profiter d’une soirée pizzas à volonté !
Venez profiter d’une soirée pizzas à volonté !   .

2 rue de l’Eglise Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 55 52 70 

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English :

Come and enjoy an all-you-can-eat pizza party!

L’événement Soirée pizza Seebach a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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