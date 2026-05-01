Seebach

Soirée pizza

2 rue de l’Eglise Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez profiter d’une soirée pizzas à volonté !

Venez profiter d’une soirée pizzas à volonté ! .

2 rue de l’Eglise Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 55 52 70

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English :

Come and enjoy an all-you-can-eat pizza party!

L’événement Soirée pizza Seebach a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte