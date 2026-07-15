CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL Rue Verdi Saint-Cyprien
samedi 18 juillet 2026 · Rue Verdi · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL
Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
SAMEDI 18
CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL
17:30-23:59 > Gratuit. Organisé par Proj’aide 66. Tout public.
Jardin des Plantes des Capellans, Rue Verdi, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 63 92 65 projaide660@laposte.net
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English :
SATURDAY, THE 18TH
PROJ’AIDE 66 CONCERT MATT LOAN MAXAL
5:30 PM–11:59 PM > Free. Organized by Proj’aide 66. Open to all ages.
Jardin des Plantes des Capellans, Rue Verdi, SAINT-CYPRIEN, 66750
L’événement CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DE SAINT CYPRIEN
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