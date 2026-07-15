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CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL Rue Verdi Saint-Cyprien

samedi 18 juillet 2026 · Rue Verdi · Saint-Cyprien

CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL Rue Verdi Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Rue Verdi
Adresse
Jardin des Plantes des Capellans
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL

Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

SAMEDI 18
CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL
17:30-23:59 > Gratuit. Organisé par Proj’aide 66. Tout public.
Jardin des Plantes des Capellans, Rue Verdi, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 63 92 65  projaide660@laposte.net

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English :

SATURDAY, THE 18TH
PROJ’AIDE 66 CONCERT MATT LOAN MAXAL
5:30 PM–11:59 PM > Free. Organized by Proj’aide 66. Open to all ages.
Jardin des Plantes des Capellans, Rue Verdi, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement CONCERT PROJ’AIDE 66 MATT LOAN MAXAL Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DE SAINT CYPRIEN

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