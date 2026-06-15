VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Cyprien

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE

Chemin de Villerase Chapelle de Villerase Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Tous les vendredis de l’été, la Chapelle Villerase ouvre ses portes pour une visite guidée unique. Découvrez son histoire, son architecture et ses secrets, admirez ses détails remarquables et plongez dans son passé captivant, gratuit.

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Chemin de Villerase Chapelle de Villerase Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Every Friday during the summer, the Villerase Chapel opens its doors for a unique guided tour. Discover its history, architecture, and secrets; admire its remarkable details; and immerse yourself in its captivating past—free of charge.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN