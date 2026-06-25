Saint-Cyprien

Fête & Feu d’artifice

Place Sadouillet-Perrin Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Ne manquez pas la fête du 16 juillet ! À partir de 19h, découvrez notre marché gourmand. La soirée sera animée par Mister F, assurant une ambiance festive et conviviale. Pour clôturer cette journée en beauté, la municipalité offrira un magnifique feu d’artifice.

Venez nombreux partager ce moment !

Ne manquez pas la fête du 16 juillet ! À partir de 19h, découvrez notre marché gourmand. La soirée sera animée par Mister F, assurant une ambiance festive et conviviale. Pour clôturer cette journée en beauté, la municipalité offrira un magnifique feu d’artifice.

Venez nombreux partager ce moment de fête et de convivialité ! .

Place Sadouillet-Perrin Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 28 22

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English : Fête & Feu d’artifice

Don’t miss the July 16th celebration! Starting at 7 p.m., come explore our gourmet market. Mister F will be providing the entertainment for the evening, ensuring a festive and friendly atmosphere. To round out the day in style, the city will present a spectacular fireworks display.

Come one, come all to share in the fun!

L’événement Fête & Feu d’artifice Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir