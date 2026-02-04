Concert projeté d’Avishai Cohen Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Concert projeté d’Avishai Cohen Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Dives-sur-Mer
Concert projeté d’Avishai Cohen
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
La médiathèque vous propose la retransmission du concert donné par Avishai Cohen (quartet), enregistré à la Philharmonie de Paris en 2025.
La médiathèque vous propose la retransmission du concert donné par Avishai Cohen (quartet), enregistré à la Philharmonie de Paris en 2025. Ce concert met en regard deux remarquables musiciens israéliens, basés à New York le trompettiste Avishai Cohen, à la tête de son quartette, et le pianiste Shai Maestro, avec son trio. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : Concert projeté d’Avishai Cohen
The media library will be broadcasting a concert by Avishai Cohen (quartet), recorded at the Philharmonie de Paris in 2025.
L’événement Concert projeté d’Avishai Cohen Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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