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CONCERT PROMENADE Saint-Guilhem-le-Désert

CONCERT PROMENADE Saint-Guilhem-le-Désert dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 2 Place de la Liberté

Ville : 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Guilhem-le-Désert

CONCERT PROMENADE

2 Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Ensembles vocaux Nuances, direction Noëlle Thibon et Du Vent dans les Voix, direction Anne-Sophie Michaud, Naïlis Potet piano
Ensembles vocaux Nuances, direction Noëlle Thibon et Du Vent dans les Voix, direction Anne-Sophie Michaud, Naïlis Potet piano   .

2 Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17 

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English :

Vocal ensembles Nuances, conducted by Noëlle Thibon and Du Vent dans les Voix, conducted by Anne-Sophie Michaud, Naïlis Potet piano

L’événement CONCERT PROMENADE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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