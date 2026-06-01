CONCERT PROMENADE Saint-Guilhem-le-Désert
CONCERT PROMENADE Saint-Guilhem-le-Désert dimanche 14 juin 2026.
Saint-Guilhem-le-Désert
CONCERT PROMENADE
2 Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ensembles vocaux Nuances, direction Noëlle Thibon et Du Vent dans les Voix, direction Anne-Sophie Michaud, Naïlis Potet piano
Ensembles vocaux Nuances, direction Noëlle Thibon et Du Vent dans les Voix, direction Anne-Sophie Michaud, Naïlis Potet piano .
2 Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 70 17
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English :
Vocal ensembles Nuances, conducted by Noëlle Thibon and Du Vent dans les Voix, conducted by Anne-Sophie Michaud, Naïlis Potet piano
L’événement CONCERT PROMENADE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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