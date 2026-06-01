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FÊTE DE LA MUSIQUE M’S ACOUSTIC DJ (DUO ACOUSTIQUE GUITARE ET VOIX) Saint-Guilhem-le-Désert

FÊTE DE LA MUSIQUE M’S ACOUSTIC DJ (DUO ACOUSTIQUE GUITARE ET VOIX) Saint-Guilhem-le-Désert dimanche 21 juin 2026.

Adresse : La place de la liberté

Ville : 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

Département : Hérault

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Saint-Guilhem-le-Désert

FÊTE DE LA MUSIQUE M’S ACOUSTIC DJ (DUO ACOUSTIQUE GUITARE ET VOIX)

La place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

*Duo acoustique aux influences pop, rock, soul, reggae…
*Concert-live guitare, voix, Pad, Loop
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La place de la liberté Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 75 80 

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English :

On the occasion of the Fête de la Musique, the wonderful soprano Magali Léger honors us with her presence. She will accompany the historic organ of Saint-Guilhem-le-Désert played by Carolyn Shuster-Fournier. An exceptional duo of voice and organ for a program of French and American music.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE M’S ACOUSTIC DJ (DUO ACOUSTIQUE GUITARE ET VOIX) Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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