Concert Puffin et Jean-Noel Godard Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor
Concert Puffin et Jean-Noel Godard Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor vendredi 29 mai 2026.
Lamballe-Armor
Concert Puffin et Jean-Noel Godard
Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Électroacoustique .
Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46
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English :
L’événement Concert Puffin et Jean-Noel Godard Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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