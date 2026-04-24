Concert Quartet Meunier Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Quartet Meunier

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ce quartet de jazz réunit quatre musiciens chevronnés autour du répertoire des années 50-60, offrant un son acoustique chaleureux et une musique vivante, tournée vers le partage avec le public.

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

This jazz quartet unites four seasoned musicians around the repertoire of the 50s and 60s, offering a warm acoustic sound and lively music, geared to sharing with the audience.

L’événement Concert Quartet Meunier Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique