Concert Quartet Meunier Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
Concert Quartet Meunier Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Quartet Meunier
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Ce quartet de jazz réunit quatre musiciens chevronnés autour du répertoire des années 50-60, offrant un son acoustique chaleureux et une musique vivante, tournée vers le partage avec le public.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
This jazz quartet unites four seasoned musicians around the repertoire of the 50s and 60s, offering a warm acoustic sound and lively music, geared to sharing with the audience.
L’événement Concert Quartet Meunier Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique
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