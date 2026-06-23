Fréhel

Concert Quatuor Elément

Chapelle Saint-Sebastien Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Quatuor Elément, quatuor de saxophones

Concert de musique classique (Mendelssohn, Schubert, Haydn, Ida Gotkovsky, De Falla) .

Chapelle Saint-Sebastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 04 72 22

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English :

L’événement Concert Quatuor Elément Fréhel a été mis à jour le 2026-06-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme