Concert Quatuor Erable Hameau Les Lussettes Lus-la-Croix-Haute

Lus-la-Croix-Haute

Concert Quatuor Erable

Hameau Les Lussettes Eglise Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Les rencontres Musicales des Monts et des Notes présentent Quatuor Erable , un concert de quatuor à corde tout public avec Prokofiev, Ravel et d’autres surprises.

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Hameau Les Lussettes Eglise Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes desmontsetdesnotes@gmail.com

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English :

Les rencontres Musicales des Monts et des Notes present Quatuor Erable, a string quartet concert for all ages featuring Prokofiev, Ravel and other surprises.

L’événement Concert Quatuor Erable Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois