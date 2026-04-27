Concert Quatuor Erable Hameau Les Lussettes Lus-la-Croix-Haute
Concert Quatuor Erable Hameau Les Lussettes Lus-la-Croix-Haute vendredi 1 mai 2026.
Lus-la-Croix-Haute
Concert Quatuor Erable
Hameau Les Lussettes Eglise Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Les rencontres Musicales des Monts et des Notes présentent Quatuor Erable , un concert de quatuor à corde tout public avec Prokofiev, Ravel et d’autres surprises.
.
Hameau Les Lussettes Eglise Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes desmontsetdesnotes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les rencontres Musicales des Monts et des Notes present Quatuor Erable, a string quartet concert for all ages featuring Prokofiev, Ravel and other surprises.
L’événement Concert Quatuor Erable Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois