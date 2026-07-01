Concert Radio Tutti La Borderie Saint-Cyr-des-Gâts

Informations pratiques

Saint-Cyr-des-Gâts

Concert Radio Tutti

La Borderie 7 Brebaudet Saint-Cyr-des-Gâts Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Evénement organisé par l’Association Comme de Patin Couffin

Réservez vite votre soirée du dimanche 19 juillet, nous avons l’immense chance d’accueillir Radio Tutti !

Radio Tutti

Les musiques traditionnelles du Sud de l’Italie et de Galice viennent se télescoper avec les arrangements épiques dont le groupe a le secret, insufflant de nouvelles influences rétro futuristes venues de musiques de transe du monde entier.

En deux mots, le décor est posé et personne n’en connaît encore les limites. Il est suffisamment vaste pour accueillir la foule bigarrée des danseurs avides d’un nouveau bal folk 2.0. D’une nouvelle fête de village-monde !

Les frontières de l’électro et de l’acoustique sont toujours repoussées dans ce pays imaginaire au folklore azimuté, avec un son d’ensemble qui tend toujours plus vers la rugosité des musiques traditionnelles les pieds sur la terre du labeur quotidien et la tête dans l’infinité des étoiles. .

La Borderie 7 Brebaudet Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 76 84 03 commedepatincouffin@gmail.com

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English :

Event organized by the Comme de Patin Couffin Association

L’événement Concert Radio Tutti Saint-Cyr-des-Gâts a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin